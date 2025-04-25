Осужденный по делу "Норд-Оста" Межиев вышел на свободу после 22 лет колонии

На свободу вышел Алихан Межиев — осужденный за пособничество террористам, захватившим "Норд-Ост". В 2004 году суд признал его виновным также в подрыве автомобиля у "Макдональдса" в Москве и отправил в колонию на 22 года, тогда он лишь частично признал вину.