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Кактус путешественник

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Власти Крыма заявили, что курортный сезон прошел удовлетворительно

Курортный сезон в Крыму в 2023 году в существующих реалиях прошел удовлетворительно, общий турпоток составит около 4 миллионов человек, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия 24".

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