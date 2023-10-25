Власти Крыма заявили, что курортный сезон прошел удовлетворительно

Курортный сезон в Крыму в 2023 году в существующих реалиях прошел удовлетворительно, общий турпоток составит около 4 миллионов человек, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия 24".
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