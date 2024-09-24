РФ уверена в достижении этой победы Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью информационному агентству ТАСС в преддверии участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, что РФ победит в конфликте, развязанном Западом руками украинцев.