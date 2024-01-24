Российские археологи обнаружили на месте строительства энергомоста в Крым в Краснодарском крае непотревоженные захоронения тысячелетней давности, принадлежащие древним аборигенам Кавказа, где были найдены уникальные артефакты и оружие, сообщает пресс-служба Института археологии РАН.