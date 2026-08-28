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РБК СТИЛЬ

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Вишлист: лимитированная сумка-бидон от «Логики молока» и Arny Praht

Вишлист: лимитированная сумка-бидон от «Логики молока» и Arny Praht

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Знакомая форма в новом прочтении Четкие линии, выразительная геометрия и продуманная эргономика — силуэт классического молочного бидона неожиданно хорошо работает в современном гардеробе.

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