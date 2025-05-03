Военнослужащие группировки войск «Днепр» завершают работы по восстановлению памятников героям Великой Отечественной войны в Запорожской области

Военнослужащие привели в порядок территории вокруг мемориальных комплексов, очистили памятники от загрязнений и возложили цветы в знак глубокого уважения и благодарности героям, отдавшим свои жизни за мирное будущее.
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