Режиссер Алексей Учитель: в России не хватает качественных актеров

Режиссер Алексей Учитель заявил ТАСС, что в России очень мало молодых и талантливых актеров. «Должен быть выбор, но чтобы у меня, например, было пять молодых человек на роль, и все они были хороши, такого разнообразия почти не встречается», — признался кинематографист.
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