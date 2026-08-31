Режиссер Алексей Учитель: в России не хватает качественных актеров

Режиссер Алексей Учитель заявил ТАСС, что в России очень мало молодых и талантливых актеров. «Должен быть выбор, но чтобы у меня, например, было пять молодых человек на роль, и все они были хороши, такого разнообразия почти не встречается», — признался кинематографист.