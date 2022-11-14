Царьград

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В Челябинске подрядчики заплатят 600 тысяч за гололёд на тротуарах

В Челябинске подрядчики заплатят 600 тысяч за гололёд на тротуарах

Администрация города штрафует исполнителей муниципальных контрактов.В Челябинске подрядчики по выполнению муниципальных контрактов об уборке улиц оштрафованы за гололёд на тротуарах: на минувшей неделе горожане падали на улицах, травмировались.

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