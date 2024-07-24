Захарова рассказала о спасении россиян с затонувшего судна в Атлантике

Находившиеся на затонувшем в Атлантике судне россияне не пострадали. "Российские граждане <…> не пострадали, но, безусловно, мы эту тему будем держать на контроле", - сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.
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