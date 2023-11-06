4 ноября в Братске состоялись фестиваль самодеятельных коллективов, праздничные концерты и ярмарка мастеров

«Единство зажигает сердца!» — под таким лозунгом в Доме культуры «Транспортный строитель» в жилом районе Осиновка прошел XI Фестиваль самодеятельных коллективов «Круг земного бытия», посвященный Дню народного единства.
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