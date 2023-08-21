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Умяров о борьбе «Спартака» с «Зенитом»: «Каждый сезон вы об этом говорите, каждый год есть шанс. Но не получается зацепиться»

Умяров о борьбе «Спартака» с «Зенитом»: «Каждый сезон вы об этом говорите, каждый год есть шанс. Но не получается зацепиться»

Вчера «Спартак» дома уступил «Зениту» (1:3) в матче 5-го тура Мир РПЛ. – Нормально воспринял изменения в составе.

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