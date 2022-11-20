Uspei.com

13 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Грачев
    Им можно и Москву показать, как уже показывали в 1944году! А потом, как и их деды и прадеды, засучив рукава мундиров,...ОСН: ВС Германии ...
  • tatyanadavydkina
    Почаще бы на Рейхстаг смотрели. Барбаросники придурошные. Мой дед в 45-м на нем свою подпись оставил.ОСН: ВС Германии ...
  • Валентин Щербаков
    Хватит либеральничать и доброжелательно относиться к этим пшековским сволочам, их надо не жалеть, а уничтожать под ко...“Откуда берется т...

Главный аналитик Совкомбанка: до Нового года лучше приобрести валюту дружественных стран, в том числе юань

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка, считает, что до Нового года лучше приобрести валюту дружественных стран, в том числе юань, в виде облигаций.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх