Главный аналитик Совкомбанка: до Нового года лучше приобрести валюту дружественных стран, в том числе юань

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка, считает, что до Нового года лучше приобрести валюту дружественных стран, в том числе юань, в виде облигаций.
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