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Царьград

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Якушенко похоронят в Нытве после трагедии в Кабардино-Балкарии

Якушенко похоронят в Нытве после трагедии в Кабардино-Балкарии

Сергея Якушенко из Нытвы, погибшего 6 сентября в Кабардино-Балкарии из-за схода лавины, похоронят на родине в Пермском крае.

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