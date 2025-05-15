Неизвестные попытались убить военного командира в Триполи

В Триполи произошла попытка покушения на командира Сил поддержки служб безопасности в регионах — формирования, входящего в состав МВД Правительства национального единства Ливии Али аль-Джабари, сообщил телеканал Libya al-Ahrar.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии