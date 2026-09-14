EPA ends limits on power-plant climate pollution

The U.S. Environmental Protection Agency announced Monday that it will end rules that limit the power-plant emissions that cause climate change.
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