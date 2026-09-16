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Гибридная косметика: где заканчивается макияж и начинается уход

Гибридная косметика: где заканчивается макияж и начинается уход

Декоративная косметика постепенно объединяется с уходом за кожей: в тональные средства добавляют увлажняющие компоненты и SPF, в продукты для губ — масла, воски и пептиды, а в тушь и средства для бровей — ухаживающие добавки.

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