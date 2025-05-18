Треть россияна ежедневно читают книги, чаще всего — фэнтези и детективы

Более трети регулярно читают книги разных жанров, при этом чтение активно интегрируется в повседневность: треть опрошенных делают это ежедневно, столько же — несколько раз в неделю, преимущественно по вечерам.
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