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Чиновники Херсонской области ищут жильё для сирот

Чиновники Херсонской области ищут жильё для сирот

Проводится работа по обеспечению жильём детей-сирот Херсонской области. Об этом 17 сентября сообщил губернатор российского региона Владимир Сальдо .

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