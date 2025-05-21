НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

430 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    Чего ни сделаешь от бессильной ненависти... Но дохнуть от холода они не будут... ПРИПОЛЗУТ...Импорт газа из Ро...
  • Олег Поветьев
    Пора самим устанавливать зарплату а не сколько предлогают цените своё мастерствоИнфляция съела пр...
  • spss
    Раз "АНАЛОГОВ НЕТ".то ничего хорошего не будет.....Российские ученые...

Израиль может атаковать Иран – цены на нефть растут из-за беспокойства о предложении

Израиль может атаковать Иран – цены на нефть растут из-за беспокойства о предложении

Израиль может атаковать Иран – цены на нефть растут из-за беспокойства о предложении Татьяна АрестоваВ начале торгов 21 мая цены на нефть выросли более чем на 1% в среду на фоне сообщений о том, что Израиль готовится нанести удар по иранским ядерным объектам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В
ВАЛЕНТИНА
Израиль  совсем оборзел, на  всех   кидается  словно  бешеная  собака.  Надо  уничтожить  это  недогосударство, пусть   иудеи  живут  как  курды -  без  государства, им не  привыкать.  Тем более, что их ЯХВЕ   повелел жить в рассеянии. Ортодоксы вроде  то же  самое  проповедуют. Это  всё  сионисты (иудейские  фашисты)   творят,  поджигают   мир на  Земле.
Ответить
15 час.
наверх