Израиль может атаковать Иран – цены на нефть растут из-за беспокойства о предложении

В

ВАЛЕНТИНА

Израиль совсем оборзел, на всех кидается словно бешеная собака. Надо уничтожить это недогосударство, пусть иудеи живут как курды - без государства, им не привыкать. Тем более, что их ЯХВЕ повелел жить в рассеянии. Ортодоксы вроде то же самое проповедуют. Это всё сионисты (иудейские фашисты) творят, поджигают мир на Земле.