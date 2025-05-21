Израиль может атаковать Иран – цены на нефть растут из-за беспокойства о предложении Татьяна АрестоваВ начале торгов 21 мая цены на нефть выросли более чем на 1% в среду на фоне сообщений о том, что Израиль готовится нанести удар по иранским ядерным объектам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии