Захарова призвала граждан требовать от депутатов исполнения обязательств

Голосование позволяет гражданам через избранных депутатов добиваться решения волнующих их вопросов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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