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RT Russia

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Захарова призвала граждан требовать от депутатов исполнения обязательств

Захарова призвала граждан требовать от депутатов исполнения обязательств

Голосование позволяет гражданам через избранных депутатов добиваться решения волнующих их вопросов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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