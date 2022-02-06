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Водолазы возобновили поиски пропавшего в Подмосковье экс-замминистра юстиции Владимира Ялунина

Утром в воскресенье, 6 февраля, в Москве-реке в районе села Козино в Одинцовском городском округе возобновили работу водолазы для поисков пропавшего экс-замминистра юстиции Владимира Ялунина.

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