Водолазы возобновили поиски пропавшего в Подмосковье экс-замминистра юстиции Владимира Ялунина

Утром в воскресенье, 6 февраля, в Москве-реке в районе села Козино в Одинцовском городском округе возобновили работу водолазы для поисков пропавшего экс-замминистра юстиции Владимира Ялунина.
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