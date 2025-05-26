📈Обзор рынка металлов на 26 мая После нескольких недель коррекции, на мировом рынке металлов вновь начался рост золота, который по итогам недели составил почти 4%.
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📈Обзор рынка металлов на 26 мая После нескольких недель коррекции, на мировом рынке металлов вновь начался рост золота, который по итогам недели составил почти 4%.
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