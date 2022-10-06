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НБА рассматривает вариант с расширением за счет Сиэтла и Лас-Вегаса, но через несколько лет

НБА рассматривает вариант с расширением за счет появления команд в Сиэтле и Лас-Вегасе, но осуществление подобного плана, скорее всего, может состояться только через несколько лет.

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