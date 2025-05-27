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Обменять BTC на рубли: безопасные и выгодные методы

Как обменять BTC на рубли: пошаговое руководство Криптовалюта Bitcoin (BTC) остается одной из самых популярных цифровых валют в мире, и многие пользователи ищут способы обменять BTC на рубли для вывода средств или использования в повседневной жизни.

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