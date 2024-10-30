Эксперт: «От Владивостока до северокорейского ядерного полигона ближе, чем до Дальнереченска»

Отношения между Северной и Южной Кореей снова переживают фазу напряжённости. При этом Приморский край — единственный граничащий с КНДР регион России, а расстояние от Владивостока до северокорейского ядерного полигона Пунгери — чуть больше трёхсот километров.
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