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Эксперт: «От Владивостока до северокорейского ядерного полигона ближе, чем до Дальнереченска»

Эксперт: «От Владивостока до северокорейского ядерного полигона ближе, чем до Дальнереченска»

Отношения между Северной и Южной Кореей снова переживают фазу напряжённости. При этом Приморский край — единственный граничащий с КНДР регион России, а расстояние от Владивостока до северокорейского ядерного полигона Пунгери — чуть больше трёхсот километров.

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