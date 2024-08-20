Золото стабилизировалось в преддверии выступления Пауэлла

Золото колеблется вблизи рекордного максимума перед выступлением председателя ФРС Джерома Пауэлла позднее на этой неделе, которое может дать подсказку о том, насколько быстро центральный банк будет снижать процентные ставки, пишет Bloomberg.
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