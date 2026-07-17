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Штамп в «Черном дельфине»: как казанский стрелок Ильназ Галявиев женился на юной фанатке

Штамп в «Черном дельфине»: как казанский стрелок Ильназ Галявиев женился на юной фанатке

Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии в мае 2021 года и лишивший жизни семерых детей и двоих учителей, обзавелся семьей.

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