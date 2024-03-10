«Украинский гражданин — укроотечества не лучший сын». Именно таким образом хочется перефразировать классика, чтобы описать истинное лицо украинского патриотизма.
О вечной зависти украинствующих
Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
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17 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Хохлы очень любят цитировать классиков в обратную сторону яко бы так они говорили про Россию
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16 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Особенно хохло скот любит цитировать И.Ильина.
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16 час.
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