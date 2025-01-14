Мэр Лос-Анджелеса хочет уволить главу пожарной охраны за критику руководства

Кристин Кроули заявила, что что руководство города "подвело" пожарную службу. Известно, что бюджет огнеборцев сократили еще в 2024 году, а за неделю до начала пожаров градоначальница потребовала дополнительного сокращения финансирования этой сферы.
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