Оперштаб: на дороге в Курской области нашли магнитные мины

На участке автодороги Курск — Льгов — Рыльск — граница с Украиной обнаружили магнитные мины. В связи с этим власти рассматривают возможность временного закрытия движения на потенциально опасных участках, сообщили в оперштабе Курской области.
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