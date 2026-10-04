Ферстаппен сравнялся с Шумахером по победам за одну команду (72). Больше – лишь у Хэмилтона за «Мерседес» (84)

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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Бахрейна в Малайзии. Нидерландец выиграл впервые в 2026 году.

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