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Случайная встреча в аптеке и финал в полном одиночестве: как сложилась жизнь звезды комедии «Семь стариков и одна девушка» Светланы Савёловой

Случайная встреча в аптеке и финал в полном одиночестве: как сложилась жизнь звезды комедии «Семь стариков и одна девушка» Светланы Савёловой

Её путь в кинематограф напоминал сценарий художественного фильма: обычная выпускница школы, работавшая за аптечным прилавком, в один день превратилась в звезду всесоюзного масштаба.

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