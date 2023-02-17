В Польше призвали украинцев с бандеровскими взглядами возвращаться на Украину

В интервью газете Mysl Polska польский историк и публицист Пшемыслав Пяста заявил, что от украинских беженцев, недружелюбно настроенных к полякам, и демонстративного культа националистов, объединившихся с Гитлером для уничтожения поляков, не стоит ждать национального энтузиазма.