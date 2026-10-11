ВСУ прошлой ночью нанесли удар по Ростовскому разводному железнодорожному мосту в Ростове-на-Дону. Степень повреждений моста неизвестна, но судя по опубликованным противником кадрам, украинские дроны били по его подъемным механизмам.
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