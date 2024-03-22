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Аргументы и Факты

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Посол в Токио Ноздрев: отношения РФ и Японии прошли точку невозврата

Посол в Токио Ноздрев: отношения РФ и Японии прошли точку невозврата

Отношениям России и Японии нанесен огромный ущерб, от которого стороны вряд ли когда-то смогут оправиться.

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Комментарии
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АндрейБорков
Почему тогда Япония имеет официальные квоты на вылов морских биоресурсов у Курильских островов и в Охотском море, а так же в исключительной экономической зоне РФ в Тихом океане? Почему не конфискованы доли японских компаний в проектах &quot;Сахалин-1&quot; и &quot;Сахалин-2&quot;, они даже не заморожены и не приостановлены? Почему с Сахалина не прекращены поставки леса и угля в Японию? Почему? Почему? То есть нам япошки ограничили все, что только можно, а мы немного урезали посещения &quot;могилок околевших косорылых&quot; на Курилах и Сахалине? То есть как то все не совсем так, как хотелось бы. В чем Россия зависима от Японии? По сути - НИ В ЧЕМ! Тем не менее мы япошкам очень многое позволяем. Они же нам не позволяют ни чего. Не пора ли реально отшить косорылых? Надоели эти словоблудия.
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