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Царьград

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США решили избавиться от украинцев. Сначала были угрозы, затем оправдания

США решили избавиться от украинцев. Сначала были угрозы, затем оправдания

США решили избавиться от граждан Украины на своей территории. Беженцы уже получили соответствующие письма.

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