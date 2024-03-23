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В Сети появилось видео, где секретарь СНБО Украины говорит о виновниках теракта в "Крокусе"

В Сети появилось видео, где секретарь СНБО Украины говорит о виновниках теракта в "Крокусе"

Алексей Данилов, как следует из поддельного ролика, намекнул на причастность Киева к теракту, во время которого погибли свыше 60 человекТелеканал "Звезда" опубликовал видео, где секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов говорит, что 22 марта в Москве было "очень весело".

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