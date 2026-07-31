Суд урезал требования «Фрегата» к кремлю до 2,77 млн рублей

Апелляционная инстанция Первого арбитражного суда пересмотрела решение по спору между ООО «Фрегат» и государственным учреждением «Нижегородский кремль» относительно стоимости контракта на укрепление склона.
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