Во Въетнамском Нячанге появился целый анклав российских релокантов возрастом 60+: они сдали свои «хрущевки», забрали пенсионные карты и улетели от зимы и гололеда зимовать к морю, до самого апреля.
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