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Гогниев о переписывании возраста футболистов: «Такое практиковалось – было больше шансов подняться. Даже сейчас это есть, люди как-то делают»

Гогниев о переписывании возраста футболистов: «Такое практиковалось – было больше шансов подняться. Даже сейчас это есть, люди как-то делают»

– Дзагоев в интервью рассказывал, что в детстве ему предлагали сменить год рождения. Раньше такое было сплошь и рядом? – Не то, что сплошь и рядом.

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