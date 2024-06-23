Сразу две команды: российская гимнастика расширила свои границы на играх БРИКС

На игры БРИКС в Казань съехались более четырех с половиной тысяч атлетов. Для российских и белорусских спортсменов, лишенных возможности нормально выступить на Олимпиаде, эти соревнования стали хорошей площадкой для проверки формы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии