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Сразу две команды: российская гимнастика расширила свои границы на играх БРИКС

Сразу две команды: российская гимнастика расширила свои границы на играх БРИКС

На игры БРИКС в Казань съехались более четырех с половиной тысяч атлетов. Для российских и белорусских спортсменов, лишенных возможности нормально выступить на Олимпиаде, эти соревнования стали хорошей площадкой для проверки формы.

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