ООН осудила удар беспилотников по пляжу в Архипо-Осиповке — погибли семеро, включая четверых детей

ООН осудила удар беспилотников по пляжу в Архипо-Осиповке — погибли семеро, включая четверых детейВ Организации Объединённых Наций высказались по поводу недавних инцидентов, связанных с ударами беспилотников, в результате которых пострадали мирные люди.
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