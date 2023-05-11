В Томской области полицейские установили подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями

Сотрудники УУР УМВД России по Томской области во взаимодействии с коллегами из МО МВД России «Асиновский», в ходе реализации полученной оперативной информации, задокументировали факт злоупотребления должностными полномочиями бывшим лесничим.
Сотрудники УУР УМВД России по Томской области во взаимодействии с коллегами из МО МВД России «Асиновский», в ходе реализации полученной оперативной информации, задокументировали факт злоупотребления должностными полномочиями бывшим лесничим.
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