Spiegel: Залужный готовил диверсию на «Турецком потоке»

БЕРЛИН, 20 ноября, ФедералПресс. Согласно данным издания Spiegel, экс-главнокомандующий ВСУ и украинский посол в Лондоне Валерий Залужный разрабатывал план теракта против газопровода «Турецкий поток» в Черном море.
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