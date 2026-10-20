Адвокат Виктории Бони Алексей Лунев в разговоре с Super прокомментировал решение Московского городского суда, который 20 октября 2026 года не стал пересматривать дело телеведущей против бывшей возлюбленной певца Григория Лепса Авроры Кибы .
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