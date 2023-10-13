«Существа, которых хочется душить». На Арестовича* завели уголовное дело за женоненавистничество

Все уже порядком подзабыли про экс-советника президента Украины Люсю Арестовича* (внесён в России в перечень террористов и экстремистов и объявлен МВД в розыск по уголовной статье), как с лёгкой руки депутата Верховной рады Инны Совсун на него завели уголовне дело за то, что на своих закрытых "психологических семинарах" он называл женщин "существами, которых хочется душить".
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