Бобы эдамаме: почему их стоит попробовать

Специалисты рассказали о том, что такое бобы эдамаме и чем они полезны, сообщает издание The Voice. "Эдамаме" с японского языка переводится как «бобы в стручке», бобы выглядят как крупный сахарный горошек.
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