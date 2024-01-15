Интрига года: Кем заменят Зеленского?

В Киеве развернулась самая настоящая борьба за власть. Пока Зеленский всеми силами пытается удержаться в кресле, ездит на поклоны к своим хозяевам из Вашингтона и отменяет выборы, в спину ему уже дышат Залужный и Кличко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии