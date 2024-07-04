Уфимские генетики выявили у отца ребенка наследственное заболевание - нейрофиброматоз

Уфимские генетики выявили у отца мальчика наследственное заболевание - нейрофиброматоз. Это генетическое заболевание характеризуется образованием опухолей в коже, мягких тканях, нервной системе и внутренних органах.
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