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Регионы России

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Уфимские генетики выявили у отца ребенка наследственное заболевание - нейрофиброматоз

Уфимские генетики выявили у отца ребенка наследственное заболевание - нейрофиброматоз

Уфимские генетики выявили у отца мальчика наследственное заболевание - нейрофиброматоз. Это генетическое заболевание характеризуется образованием опухолей в коже, мягких тканях, нервной системе и внутренних органах.

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