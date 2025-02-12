Жидкость под давлением. Врач Денисова пояснила, как пить кофе гипертоникам

Говорят, что напитки с кофеином не для гипертоников. Так что же тогда им пить вместо кофе и чая на завтрак? И как насчёт 30 г коньяка за ужином «для расширения сосудов»? Наш эксперт — врач-диетолог ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова.